Звезда Бетиса очень близка к переходу в Аль-Джазиру
Стала известна сумма трансфера Набиля Фекира
«Бетис» и «Аль-Джазира» договорились о переходе французского полузащитника испанского клуба Набиля Фекира, сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 7 миллионов евро, включая бонусы. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Зимой 2024 сообщалось, что на игрока претендуют клубы из Саудовской Аравии.
В Испанию хавбек перешел из «Лиона» летом 2019 года за 19,7 миллионов евро.
За «Бетис» в сезоне 2023/24 Фекир провел в Ла Лиге 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
🚨🇦🇪 The agreement between Al Jazira and Real Betis for Nabil Fekir is worth €7m package add-ons included.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024
Deal imminent. pic.twitter.com/K07I670UEg
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