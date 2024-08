Звезда Бетиса очень близка к переходу в Аль-Джазиру

«Бетис» и «Аль-Джазира» договорились о переходе французского полузащитника испанского клуба Набиля Фекира, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро, включая бонусы. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Зимой 2024 сообщалось, что на игрока претендуют клубы из Саудовской Аравии.

В Испанию хавбек перешел из «Лиона» летом 2019 года за 19,7 миллионов евро.

За «Бетис» в сезоне 2023/24 Фекир провел в Ла Лиге 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

