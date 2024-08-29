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  4. Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка АЛ
Кубок английской лиги
Уимблдон
28.08.2024 21:45 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
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Кубок английской лиги
29 августа 2024, 00:10 | Обновлено 29 августа 2024, 00:24
219
0

Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка АЛ

Состоялись поединка 1/32 финала Кубка английской лиги

29 августа 2024, 00:10 | Обновлено 29 августа 2024, 00:24
219
0
Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка АЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 28 августа, состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги 2024/25.

Первый матч в сезоне провел украинский хавбек Егор Ярмолюк, который отыграл полный поединок за «Брентфорд». Лондонцы победили «Колчестер» и вышли в следующий раунд турнира.

Илья Забарный остался в запасе на матч «Борнмута» с «Вест Хэмом». «Вишни» уступили со счетом 0:1 и завершили выступления в турнире на ранней стадии.

В 1/16 финала вышли также «Вулверхэмптон», «Уимблдон», «Саутгемптон», «Уиком» и «Ньюкасл».

Кубок английской лиги. 1/32 финала.

Вулверхэмптон – Бернли – 2:0
Голы: Гуэдеш, 38, 54.

Вест Хэм – Борнмут – 1:0
Гол: Боуэн, 88.

Уимблдон – Ипсвич – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Бугиль, 40, Стивенс, 56 - Аль-Хамади, 3, Чаплин, 86.

Кардифф – Саутгемптон – 3:5
Голы: Колвилл, 21, Эдвардс, 28 (автогол), Робертсон, 57 - Фернандеш, 10, Амо-Амеяу, 30, Арчер, 55, 90+4, Бри, 90+1.

Колчестер – Брентфорд – 0:1
Гол: Льюис-Поттер, 45+1.

Суонси – Уиком –0:1
Гол: Коне, 40.

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1 (пен.3:4)
Голы: Силва, 50 - Уиллок, 1.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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