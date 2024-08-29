Забарный и Ко вылетели. Ярмолюк с Брентфордом вышли в 1/16 финала кубка АЛ
Состоялись поединка 1/32 финала Кубка английской лиги
Сегодня, 28 августа, состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги 2024/25.
Первый матч в сезоне провел украинский хавбек Егор Ярмолюк, который отыграл полный поединок за «Брентфорд». Лондонцы победили «Колчестер» и вышли в следующий раунд турнира.
Илья Забарный остался в запасе на матч «Борнмута» с «Вест Хэмом». «Вишни» уступили со счетом 0:1 и завершили выступления в турнире на ранней стадии.
В 1/16 финала вышли также «Вулверхэмптон», «Уимблдон», «Саутгемптон», «Уиком» и «Ньюкасл».
Кубок английской лиги. 1/32 финала.
Вулверхэмптон – Бернли – 2:0
Голы: Гуэдеш, 38, 54.
Вест Хэм – Борнмут – 1:0
Гол: Боуэн, 88.
Уимблдон – Ипсвич – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Бугиль, 40, Стивенс, 56 - Аль-Хамади, 3, Чаплин, 86.
Кардифф – Саутгемптон – 3:5
Голы: Колвилл, 21, Эдвардс, 28 (автогол), Робертсон, 57 - Фернандеш, 10, Амо-Амеяу, 30, Арчер, 55, 90+4, Бри, 90+1.
Колчестер – Брентфорд – 0:1
Гол: Льюис-Поттер, 45+1.
Суонси – Уиком –0:1
Гол: Коне, 40.
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1 (пен.3:4)
Голы: Силва, 50 - Уиллок, 1.
Safely into Round Three we go 🙌 pic.twitter.com/f1OjujHtjg— Brentford FC (@BrentfordFC) August 28, 2024
Despite positives, a defeat in the @Carabao_Cup. pic.twitter.com/hWtYaJVbRo— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 28, 2024
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