ЭБЕРЛЬ: «Нельзя начать сезон с 35 игроками, или с 45, как Челси»

Немецкий экс-футболист и спортивный директор «Баварии» Макс Эберль, объясняя причину продажи защитника Матейса Де Лигта, заявил:

«Вы не можете начать сезон с 35 игроками или, как это делает Челси, с 45 игроками. Мы потратили деньги на Олисе, Пальинью и Хироки Ито. Потому, как клуб, мы должны также и зарабатывать».

Маттейс Де Лигт перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» этим летом за 45 миллионов евро.

Летом 2024 года мюнхенский клуб потратил на трансферы 142 миллиона евро. Самым дорогим трансфером «Баварии» этим летом стал 22-летний вингер Майкл Олисе, перешедший из «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро.

Ранее Макс Эберль рассказывал, что мюнхенцы больше не планируют подписывать игроков этим летом.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги «Бавария» финишировала на 3-м месте, чем гарантировала себе место в Лиге чемпионов.

