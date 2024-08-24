ЭБЕРЛЬ: «Нельзя начать сезон с 35 игроками, или с 45, как Челси»
Спортивный директор Баварии объяснил продажу Де Лигта
Немецкий экс-футболист и спортивный директор «Баварии» Макс Эберль, объясняя причину продажи защитника Матейса Де Лигта, заявил:
«Вы не можете начать сезон с 35 игроками или, как это делает Челси, с 45 игроками. Мы потратили деньги на Олисе, Пальинью и Хироки Ито. Потому, как клуб, мы должны также и зарабатывать».
Маттейс Де Лигт перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» этим летом за 45 миллионов евро.
Летом 2024 года мюнхенский клуб потратил на трансферы 142 миллиона евро. Самым дорогим трансфером «Баварии» этим летом стал 22-летний вингер Майкл Олисе, перешедший из «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро.
Ранее Макс Эберль рассказывал, что мюнхенцы больше не планируют подписывать игроков этим летом.
В сезоне 2023/24 Бундеслиги «Бавария» финишировала на 3-м месте, чем гарантировала себе место в Лиге чемпионов.
🚨 Bayern director Eberl: “You can't go into the season with 35 players, or do like Chelsea with 45 players…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024
“We spent money on Olise, Palhinha and Hiroki. So as a club you have to generate money”, he said while explaining why they sold Matthijs de Ligt. pic.twitter.com/WiSa3Rau1E
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