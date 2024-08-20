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Германия
20 августа 2024, 22:10 | Обновлено 20 августа 2024, 22:11
546
1

Состав Баварии готов. Мюнхенский клуб не будет подписывать игроков летом

Спортивный директор мюнхенцев заявил, что состав готов к сезону

20 августа 2024, 22:10 | Обновлено 20 августа 2024, 22:11
546
1
Состав Баварии готов. Мюнхенский клуб не будет подписывать игроков летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Эберль

Немецкий экс-футболист и спортивный директор Баварии Макс Эберль заявил:

«Мы больше не будем подписывать новых игроков после травмы Станишича. Состав готов».

Летом 2024 года Бавария потратила на трансферы 142 миллиона евро. Среди самых громких подписей немецкого клуба этим летом – французский вингер Майкл Олисе, перешедший из «Кристалл Пелас» за 53 миллиона евро, и португальский полузащитник Жоау Пальинья из «Фулхэма» за 51 миллион евро.

Также немец добавил: «Если Леон Горецка останется, он будет полноценным членом нашей команды». Ранее сообщалось, что в Баварии не рассчитывают на звездного полузащитника.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги «Бавария» финишировала на 3-м месте, чем гарантировала себе место в Лиге чемпионов.

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Бавария Макс Эберль трансферы Бундеслиги трансферы Майкл Олисе Жоау Пальинья Леон Горецка Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Richard Lewis
Горецка, давай назад, до корінь! В Бохум! Там навіть петиція на повернення є 
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