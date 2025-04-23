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WTA
23 апреля 2025, 17:06 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:09
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0

Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде

Кэти Волынец переиграла Петру Квитову в двух сетах

23 апреля 2025, 17:06 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:09
250
0
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Чешская теннисистка и действующая рекордсменка по количеству титулов в Мадриде (2011, 2015 и 2018) Петра Квитова (WTA 946) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в столице Испании.

Американская теннисистка Кэти Волынец (WTA 70) переиграла представительницу Чехии в двух сетах. Бывшая вторая ракетка мира никак не может отыскать свою игру после выхода из декретного отпуска. Во втором сете Кэти повесила чешке баранку.

Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Кэти Волынец будет Диана Шнайдер (WTA 13).

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WTA Мадрид Петра Квитова Кэти Волынец Диана Шнайдер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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