Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде

Чешская теннисистка и действующая рекордсменка по количеству титулов в Мадриде (2011, 2015 и 2018) Петра Квитова (WTA 946) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в столице Испании.

Американская теннисистка Кэти Волынец (WTA 70) переиграла представительницу Чехии в двух сетах. Бывшая вторая ракетка мира никак не может отыскать свою игру после выхода из декретного отпуска. Во втором сете Кэти повесила чешке баранку.

Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Кэти Волынец будет Диана Шнайдер (WTA 13).