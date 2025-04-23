Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Кэти Волынец переиграла Петру Квитову в двух сетах
Чешская теннисистка и действующая рекордсменка по количеству титулов в Мадриде (2011, 2015 и 2018) Петра Квитова (WTA 946) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в столице Испании.
Американская теннисистка Кэти Волынец (WTA 70) переиграла представительницу Чехии в двух сетах. Бывшая вторая ракетка мира никак не может отыскать свою игру после выхода из декретного отпуска. Во втором сете Кэти повесила чешке баранку.
Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала
Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:0
Это была первая встреча соперниц.
Следующей соперницей Кэти Волынец будет Диана Шнайдер (WTA 13).
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