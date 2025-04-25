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Премьер-лига
Заря
25.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 19:56 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:03
224
3

Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег

Дебютный гол Антюха принес «мужикам» долгожданную победу

25 апреля 2025, 19:56 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:03
224
3
Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Фк Левый Берег

Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Заря» - «Левый Берег» - 2:1

Голы: Антюх, 40, Яцык, 49 – Сидней, 64

Предупреждения: Джордан, 17, Дришлюк, 63, Сапутин, 90+5 – Механив, 36, Астахов, 53, И. Когут, 61

«Заря»: Сапутин – Вантух, Дришлюк, Джордан, Тронтель – Мичин, Попара, Кораблін (Слесар, 70) – Яцык (Горбач, 80), Антюх (Белоцерковец, 70), Будковский

«Левый Берег»: Механив – Шаповал (Сидней, 60), Якимив, Семенов, Астахов – Косовский (Диего Энрике, 46) – Шастал (Войцеховский, 60), Банада, Приходько (Кобзарь, 85), Синица (И. Когут, 60), Сухоручко

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 11 (4) – 9 (3)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 1 – 0

ЗАРЯ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Левый Берег Киев Заря - Левый Берег отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 3
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⚒️Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️
Праздник в соседнем Луганске -
Вас поздравляем по-братански❗
СБИТЫ с Киева аисты-птички 🦩🦩🦩 -
🎉🎉Рады за Зарю-сестричку❗
🧡🖤🙌🖤🤍 😊
👏Антюх молодец Денис -
Устроил фанам бенефис!
⚽Чудо-гол, ногой левой с навеса -
От такого в восторге - деликатеса! 😊
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-1
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⚒️Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️
Желто-зеленые птицы -
Прилетели из столицы❗🟡🟢
Но пали под духом ⚒️Донбасса -
🤜Киевлян бить --- верх экстаза❗😊
Ответить
-1
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