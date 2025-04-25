Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Дебютный гол Антюха принес «мужикам» долгожданную победу
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Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Заря» - «Левый Берег» - 2:1
Голы: Антюх, 40, Яцык, 49 – Сидней, 64
Предупреждения: Джордан, 17, Дришлюк, 63, Сапутин, 90+5 – Механив, 36, Астахов, 53, И. Когут, 61
«Заря»: Сапутин – Вантух, Дришлюк, Джордан, Тронтель – Мичин, Попара, Кораблін (Слесар, 70) – Яцык (Горбач, 80), Антюх (Белоцерковец, 70), Будковский
«Левый Берег»: Механив – Шаповал (Сидней, 60), Якимив, Семенов, Астахов – Косовский (Диего Энрике, 46) – Шастал (Войцеховский, 60), Банада, Приходько (Кобзарь, 85), Синица (И. Когут, 60), Сухоручко
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)
Удары (в створ): 11 (4) – 9 (3)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 1 – 0
ЗАРЯ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 25°C
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Вас поздравляем по-братански❗
СБИТЫ с Киева аисты-птички 🦩🦩🦩 -
🎉🎉Рады за Зарю-сестричку❗
🧡🖤🙌🖤🤍 😊
👏Антюх молодец Денис -
Устроил фанам бенефис!
⚽Чудо-гол, ногой левой с навеса -
От такого в восторге - деликатеса! 😊
Прилетели из столицы❗🟡🟢
Но пали под духом ⚒️Донбасса -
🤜Киевлян бить --- верх экстаза❗😊