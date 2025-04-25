Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Заря одержала важную победу, учитывая последние поражения»
Премьер-лига
Заря
25.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 21:26 |
55
0

БАРТУЛОВИЧ: «Заря одержала важную победу, учитывая последние поражения»

Младен пообщался с журналистами после игры УПЛ против «Левого Берега»

25 апреля 2025, 21:26 |
55
0
БАРТУЛОВИЧ: «Заря одержала важную победу, учитывая последние поражения»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над «Левым Берегом» (2:1) в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Приветствую свою команду и наших болельщиков с победой. Важна победа, учитывая два последних поражения. В психологическом плане было сложно. Показали хорошую игру. Надо было заканчивать матч более спокойно и уверенно.

– Много игр у нас будет за короткий период. Первая из них – недоигранный матч против «Ингульца».

– Завтра утром уже начнем готовиться к «Ингульцу». Нам предстоит весь второй тайм. Пока мы проигрываем 1:0. Надо отыгрываться. Потом у нас ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье», «Карпаты». Сложный график. Но у нас такой чемпионат сейчас, что каждый может обыграть каждого.

– Насколько сложно было команде после ночного обстрела со среды на четверг?

– Всем сложно. У нас много к тому же иностранцев. Им тяжело после такого. Но все они у нас долгое время и, к сожалению, привыкли к такому… На базе есть бомбоубежище. Ходим туда, – сказал Младен.

По теме:
ВИДЕО. Рефери финала Кубка Испании расплакались из-за буллинга от Реала
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Заря – Левый Берег – 2:1 Шедевр Антюха. Видео голов и обзор матча УПЛ
Младен Бартулович Заря Луганск Левый Берег Киев пресс-конференция Заря - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24 апреля 2025, 20:47 0
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря

Марк-Андре тер Штеген вернется в заявку «сине-гранатовых»

Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2025, 13:59 13
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины

В услугах Владислава Ваната заинтересован «Бешикташ»

Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Бокс | 25.04.2025, 07:48
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Футбол | 25.04.2025, 19:56
Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Футбол | 24.04.2025, 22:35
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 23
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем