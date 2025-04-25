БАРТУЛОВИЧ: «Заря одержала важную победу, учитывая последние поражения»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над «Левым Берегом» (2:1) в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Приветствую свою команду и наших болельщиков с победой. Важна победа, учитывая два последних поражения. В психологическом плане было сложно. Показали хорошую игру. Надо было заканчивать матч более спокойно и уверенно.

– Много игр у нас будет за короткий период. Первая из них – недоигранный матч против «Ингульца».

– Завтра утром уже начнем готовиться к «Ингульцу». Нам предстоит весь второй тайм. Пока мы проигрываем 1:0. Надо отыгрываться. Потом у нас ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье», «Карпаты». Сложный график. Но у нас такой чемпионат сейчас, что каждый может обыграть каждого.

– Насколько сложно было команде после ночного обстрела со среды на четверг?

– Всем сложно. У нас много к тому же иностранцев. Им тяжело после такого. Но все они у нас долгое время и, к сожалению, привыкли к такому… На базе есть бомбоубежище. Ходим туда, – сказал Младен.