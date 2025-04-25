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Премьер-лига
Заря
25.04.2025 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 06:15 |
7
0

Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередная важная игра для гостей в плане борьбы за место в УПЛ в следующем сезоне

25 апреля 2025, 06:15 |
7
0
Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть луганская «Заря» и киевский «Левый берег». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

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Заря

«Заря» сейчас идет восьмой и ни на что не претендует. Однако нету сейчас от игры команды того ощущения безнадежности и какой-то депрессивности, как от игры некоторых других команд, которые недавно были постоянными претендентами на зону еврокубков, а сейчас скатились к борьбе за выживание.

Действительно верится, что фраза «команда строится» по отношению к «Заре» является отражающей реальное положение вещей, а не простой отмазкой. Младен Бартулович очень давно хотел стать главным тренером, получил шанс в «Заре» и теперь набивает необходимые для этого шишки, однако видно, что потенциал и тренер, и команда имеют.

Конечно, процесс обучения никогда не бывает идеальным. «Заря» в последних четырех матчах трижды проиграла («Колосу», «Вересу» и «Кривбассу»), победив только кризисную «Ворсклу». Причем в каждом проигранном матче получала удаление. Вот и в в игре прошлого тура красную карточку получил Башич, который не сыграет с «аистами».

Младен Бартулович рассказывает, что к его команде арбитры предвзято относятся, но, будем откровенны, сколько мы такое слышали от тренеров, когда результаты не такие, как им хочется?

Левый берег

Если «Заре» не грозят ни вылет, ни еврокубки, то для «Левого берега» все грустнее. Конечно, в клубе никто не ходит, повесив нос, однако пребывание в зоне переходных матчей вряд ли приятно. И пусть до спасительного двенадцатого места расстояние только в одно очко, его еще предстоит преодолеть. Правда, это можно сделать уже по итогам матча против «Зари», поскольку двенадцатая «Оболонь» свой матч уже сыграла.

Мотивировать команду может то, что прервалась ее серия из трех поражений подряд. Причем не с кем-нибудь, а с «Полесьем», об амбициях которого в который раз напоминать и не стоит.

Тренер «аистов» Виталий Первак прекрасно понимает, что мастерства его подопечным где-то может и не хватать, но делает ставку, как принято в таких случаях, на самоотдачу и мотивацию игроков, о чем он прямо сказал после ничьей с житомирской командой:

«Мастерство выходит на первый план, когда тяжелые игры. Конечно, стандарты многое отрабатываем на тренировках. Как в обороне, так и в атаке мы стараемся играть качественно во время розыгрыша стандартных положений. Я уже не раз говорил футболистам, что стыдно бывает, когда в каждой игре пропускаешь после стандартов.

Такого не должно быть. Но на этот раз мы забили сами после розыгрыша штрафной и я доволен вдвое больше. Сегодня футболисты показали самоотверженность на поле, и только так получается результат».

Не исключено, что такой подход сработает и команда решит задачу, оставшись в УПЛ.

История встреч

Игра первого круга, в которой победила «Заря» 2:0 с голами Будкивского и Яцыка, стала единственной на данный момент между командами.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Дрышлюк, Джордан, Жуниньо – Яцык, Попара – Вантух, Мичин, Горбач – Будкивский

«Левый берег»: Механив – Шаповал, Семенов, Банада, Астахов – М. Когут, Синица, Косовский, Приходько, Шастал – Сухоручко

Прогноз на противостояние

Все же сделаем ставку, что «Заря» на этот раз обойдется без удалений и победит.

Прогноз Sport.ua
Заря
25 апреля 2025 -
18:00
Левый Берег
Победа Зари 2.04 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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