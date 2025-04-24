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Премьер-лига
Заря
25.04.2025 18:00 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 15:51 |
44
0

Заря – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги

24 апреля 2025, 15:51 |
44
0
Заря – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Левый Берег». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Луганская команда находится в середине турнирной таблицы. До недавнего времени «черно-белые» были нацелены на борьбу за четвертое место, которое даст его обладателю путевку в Лигу конференций, но поражения в двух предыдущих матчах почти поставили крест на надеждах луганчан. «Левый Берег» ведет борьбу за сохранение прописки в УПЛ и находится в зоне переходных матчей. Команда Первака идет с четырехматчевой безвыигрышной серией (3 поражения и 1 ничья). В первом круге луганчане обыграли «Левый Берег» со счетом 2:0 (голы забили Будковский и Яцык).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
25 апреля 2025 -
18:00
Левый Берег
Победа Зари 2.04 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Левый Берег Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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