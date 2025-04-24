Заря – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 25 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Левый Берег». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.
Луганская команда находится в середине турнирной таблицы. До недавнего времени «черно-белые» были нацелены на борьбу за четвертое место, которое даст его обладателю путевку в Лигу конференций, но поражения в двух предыдущих матчах почти поставили крест на надеждах луганчан. «Левый Берег» ведет борьбу за сохранение прописки в УПЛ и находится в зоне переходных матчей. Команда Первака идет с четырехматчевой безвыигрышной серией (3 поражения и 1 ничья). В первом круге луганчане обыграли «Левый Берег» со счетом 2:0 (голы забили Будковский и Яцык).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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