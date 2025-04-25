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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:57
314
0

Заря – Левый Берег. Видео голов и обзор матча УПЛ

Команды играют матч 26 тура УПЛ

25 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:57
314
0
Заря – Левый Берег. Видео голов и обзор матча УПЛ
ФК Левый Берег.

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» минимально ведет в счете после первого тайма матча в Киеве. Яцик протянул мяч левым флангом, и выполнил навес на дальнюю, где Антюх решил пробивать, и в итоге направил «круглого» в левую девять без шансов для кипера «аистов».

Уже на старте второго тайма луганская команда удвоила свое преимущество в матче. Атака от Зари завершился ускорившимся пасом Будковского на Яцыка и пробил мимо Механива.

На 64-й минуте игры подопечные Виталия Первака отквитали один мяч. Диего Энрике навесил в штрафную, где вышедший на замену Сидней, против которого никто не играл, отправил мяч в ворота.

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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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