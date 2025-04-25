Другие новости25 апреля 2025, 22:35 |
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ФОТО. Серена Уильямс впечатлила своей красотой на гала-вечере Time
Серена Уильямс украсила вечер своим присутствием
25 апреля 2025, 22:35 |
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Серена Уильямс посетила гала-вечер журнала Time, который включил её в список 100 самых влиятельных людей года.
Теннисистка выбрала чёрное платье с разрезами и открытыми плечами, дополнив образ перчатками, украшениями и часами.
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Серена выглядела потрясающе, заслужив множество лайков и комментариев.
Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.
Уильямс — мама двоих детей: Олимпии и Адиры.
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Комментарии 2
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Давно я ее не видел.. Такое ощущение,что лицо её.а тело прифотошопили..
ряжена - намажена.
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