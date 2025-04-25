Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Серена Уильямс впечатлила своей красотой на гала-вечере Time
Другие новости
25 апреля 2025, 22:35 |
608
2

ФОТО. Серена Уильямс впечатлила своей красотой на гала-вечере Time

Серена Уильямс украсила вечер своим присутствием

25 апреля 2025, 22:35 |
608
2
ФОТО. Серена Уильямс впечатлила своей красотой на гала-вечере Time
Instagram. Серена Уильямс

Серена Уильямс посетила гала-вечер журнала Time, который включил её в список 100 самых влиятельных людей года.

Теннисистка выбрала чёрное платье с разрезами и открытыми плечами, дополнив образ перчатками, украшениями и часами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Серена выглядела потрясающе, заслужив множество лайков и комментариев.

Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Уильямс — мама двоих детей: Олимпии и Адиры.

По теме:
ФОТО. Патрис Эвра вызывает на бой Луиса Суареса
Тренер Серены Уильямс: «Мужчины хотят плакать, а женщины – плачут»
ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами
фото lifestyle Серена Уильямс теннис
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Хоккей | 25 апреля 2025, 15:05 6
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

Команда Христича проведет турнир во втором по силе дивизионе

Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Футзал | 25 апреля 2025, 17:43 14
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление

Глава УАФ заявил, что идут совещания на этот счет

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 25.04.2025, 06:49
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Футбол | 25.04.2025, 13:09
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Теннис | 25.04.2025, 18:44
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NadalKing
Давно я ее не видел.. Такое ощущение,что лицо её.а тело прифотошопили..
Ответить
0
a.fedorenko1953
ряжена - намажена.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
24.04.2025, 22:35 2
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 1
Волейбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
24.04.2025, 13:27
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем