ФОТО. Серена Уильямс впечатлила своей красотой на гала-вечере Time

Серена Уильямс посетила гала-вечер журнала Time, который включил её в список 100 самых влиятельных людей года.

Теннисистка выбрала чёрное платье с разрезами и открытыми плечами, дополнив образ перчатками, украшениями и часами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Серена выглядела потрясающе, заслужив множество лайков и комментариев.

Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Уильямс — мама двоих детей: Олимпии и Адиры.