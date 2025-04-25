Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
«Барселона» может встретиться с «Реалом Сосьедад»
Стала известна судьба финала Кубка Испании в случае, если мадридский «Реал» не сыграет в финале, сообщает IUSPORT.
По информации источника, если мадридский гранд откажется от матча, «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад». Именно «бело-голубые» играли со «сливочными» в полуфинале и уступили с общим счетом 5:4.
По правилам Футбольной Федерации Испании, если один из финалистов отказывается участвовать в матче, то его заменит полуфиналист, который играл с отказавшимся коллективом.
Также сливочные могут получить штраф от 3 до 12 тысяч евро.
Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» должен состояться 26 апреля в 23:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет бойкотировать финал Кубка против «Барселоны».
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