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Кубок Испании
25 апреля 2025, 21:57 |
3257
6

Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть

«Барселона» может встретиться с «Реалом Сосьедад»

25 апреля 2025, 21:57 |
3257
6
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Стала известна судьба финала Кубка Испании в случае, если мадридский «Реал» не сыграет в финале, сообщает IUSPORT.

По информации источника, если мадридский гранд откажется от матча, «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад». Именно «бело-голубые» играли со «сливочными» в полуфинале и уступили с общим счетом 5:4.

По правилам Футбольной Федерации Испании, если один из финалистов отказывается участвовать в матче, то его заменит полуфиналист, который играл с отказавшимся коллективом.

Также сливочные могут получить штраф от 3 до 12 тысяч евро.

Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» должен состояться 26 апреля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет бойкотировать финал Кубка против «Барселоны».

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Реал Сосьедад Барселона Барселона - Реал Мадрид Барселона - Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник
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Комментарии 6
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Kinelan
Ой міняйте, думаю Сосьєдад не проти буде Кубок виграти)
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0
Harun Bakircioğlu
Реал испугался, что Барса снова ему отгрузит 4-5 мячей, и заранее слился.
Общий счет в сезоне 2:9.
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0
ivankondrat96
Цей штраф просто знищить Реал. Нащо так жорстко)
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0
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НЭ НАДА НАМ САСЬДАД  МИ В ПЕРВАМ КРУГЕ ДАЖЕ В СТВОР ВАРОТ НЕ УДАРЕЛИ СПАСИБА ЧЬТО ВА ВТОРОМ КРУГЕ ВЕРНИЙ ДРУГ ВЕЛИКАЙ И МАГУЧЕЙ БАРСЕЛОНИ СУДЕЙКА ДАЛ НЕ ЗА ЧЬТО КРАСНУЮ НА 17 МЕНУТЕ ,ПАСЛЕ ЭТАВА МИ НА ИЗИ ПАБЕДИЛИ
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