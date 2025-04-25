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  4. ВИДЕО. Рефери финала Кубка Испании расплакались из-за буллинга от Реала
Испания
25 апреля 2025, 21:11 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:13
896
5

ВИДЕО. Рефери финала Кубка Испании расплакались из-за буллинга от Реала

Матч между Реалом и Барселоной находится под угрозой срыва

25 апреля 2025, 21:11 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:13
896
5
ВИДЕО. Рефери финала Кубка Испании расплакались из-за буллинга от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Де Бургос Бенгоечеа

В субботу, 26 апреля, запланирован финальный матч Кубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид. В настоящее время игра находится под угрозой срыва.

Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоечеа во время общения со СМИ расплакался. Почему? У Рикардо спросили за критику на официальном ТВ Реала, где перед каждым противостоянием разбираются ошибки того или иного судьи и он вспомнил ситуацию, связанную с его сыном.

Рикардо обрадовал его коллега, который будет работать на VAR. Последний раз на телевидении Реала Рикардо критиковали после матча с Атлетико, когда Бенгоечеа отвечал за VAR и назначил пенальти в ворота сливочных.

Реалу вся эта ситуация со слезами рефери не понравилась. Причина, вероятно, в возможной предвзятости в предстоящей игре с Барсой.

ВИДЕО. Арбитр финального матча Кубка Испании между Барсой и Реалом расплакался на пресс-конференции.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 5
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India Life
За Барсу! 
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+1
Mark4854590
Суддя плаче, ображений на критику, можливо справедливу. Реал, як завжди, чекає на упереджене суддівство. І готує бойкот. Красота)
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+1
karimj
Соромно за Реал!
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0
pol-55
Хай німця запросять на матч,буде об*єктивно.
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0
Ivan Sergeev
а когда в Испании арбитры начали давать пресс-конференции ?
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0
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