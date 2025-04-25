ВИДЕО. Рефери финала Кубка Испании расплакались из-за буллинга от Реала

В субботу, 26 апреля, запланирован финальный матч Кубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид. В настоящее время игра находится под угрозой срыва.

Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоечеа во время общения со СМИ расплакался. Почему? У Рикардо спросили за критику на официальном ТВ Реала, где перед каждым противостоянием разбираются ошибки того или иного судьи и он вспомнил ситуацию, связанную с его сыном.

Рикардо обрадовал его коллега, который будет работать на VAR. Последний раз на телевидении Реала Рикардо критиковали после матча с Атлетико, когда Бенгоечеа отвечал за VAR и назначил пенальти в ворота сливочных.

Реалу вся эта ситуация со слезами рефери не понравилась. Причина, вероятно, в возможной предвзятости в предстоящей игре с Барсой.

ВИДЕО. Арбитр финального матча Кубка Испании между Барсой и Реалом расплакался на пресс-конференции.