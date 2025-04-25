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  4. Рыбакина – Андрееску. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
25 апреля 2025, 21:20 |
146
0

Рыбакина – Андрееску. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

25 апреля 2025, 21:20 |
146
0
Рыбакина – Андрееску. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

25 апреля завершатся все матчи второго раунда на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.

Последним поединком игрового дня запланировано противостояние Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) – Бьянка Андрееску (Канада, WTA 132). Девушки выйдут на Manolo Santana Stadium ориентировочно в 21:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница матча станет следующей соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Видеоплеер ожидается...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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