Рыбакина – Андрееску. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE

25 апреля завершатся все матчи второго раунда на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.

Последним поединком игрового дня запланировано противостояние Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) – Бьянка Андрееску (Канада, WTA 132). Девушки выйдут на Manolo Santana Stadium ориентировочно в 21:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница матча станет следующей соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной.

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