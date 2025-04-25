Рыбакина – Андрееску. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25 апреля завершатся все матчи второго раунда на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.
Последним поединком игрового дня запланировано противостояние Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) – Бьянка Андрееску (Канада, WTA 132). Девушки выйдут на Manolo Santana Stadium ориентировочно в 21:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Рыбакиной.
Победительница матча станет следующей соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной.
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