Шахтер Донецк

27 апреля в 18:00 состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Виталий Романов из Днепра.

Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта).

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Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

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