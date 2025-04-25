Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 18:00 матч 26-го тура чемпионата Украины
27 апреля в 18:00 состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет работать судья Виталий Романов из Днепра.
Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта).
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.
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