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Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.04.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 16:43 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:01
185
0

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 18:00 матч 26-го тура чемпионата Украины

25 апреля 2025, 16:43 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:01
185
0
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 апреля в 18:00 состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Виталий Романов из Днепра.

Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта).

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер - Динамо
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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