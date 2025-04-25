Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:16
450
5

Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»

Иван Телько хочет видеть команду чемпионом Украины

25 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:16
450
5
Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
ФК Александрия

Александрия по итогам матча чемпионата Украины против Ингульца (1:0) гарантировала себе медали, однако спортивный директор клуба Иван Телько дал понять, что команда рассчитывает на большее.

Телько хочет, чтобы Шахтер в воскресенье обыграл Динамо. Тогда Александрия будет отставать от киевлян только на три очка за четыре встречи до конца.

«Шахтер или Динамо? Я буду болеть за победу Шахтера. Потому что я ставлю для нашей команды более амбициозные цели, и я верю, что мы сможем (очевидно, речь о битве за титул УПЛ – прим)».

«Перед сезоном, перед первым туром я анонсировал выход в еврокубки. Я в это верил, потому что у нас такие игроки и такой тренер. И постепенно приходило понимание, что все реально, но впереди еще четыре встречи. Поэтому давайте пока не будет резюмировать этот чемпионат».

«Состав? Сделаем все, чтобы сохранить состав и даже добавить», – сказал Телько.

По теме:
Ян МОРГОВСКИЙ: «Ни в коем случае не стыдно за нашу игру»
Александрия гарантировала себе медали по итогам сезона УПЛ
«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы
Иван Телько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25 апреля 2025, 07:05 8
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица

Дания за тур до конца выиграла чемпионат в Дивизионе 1A

Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Волейбол | 24 апреля 2025, 22:50 1
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея

Подопечные Виталия Бондаря победили хозяев

В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 25.04.2025, 17:41
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Футбол | 25.04.2025, 13:59
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24.04.2025, 20:47
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Клоуни бл
Ответить
+3
Adekvat
А логіка де? Просніться! Ящко шахта виграє, то ви ще і другу позицію втратите) 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
по поводу сохранения состава он смешно высказался.
Ермакова уже продали в Израиль. Калюжный подписал контракт с 1925.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
24.04.2025, 19:31 7
Теннис
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
24.04.2025, 13:27
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем