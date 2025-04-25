Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Иван Телько хочет видеть команду чемпионом Украины
Александрия по итогам матча чемпионата Украины против Ингульца (1:0) гарантировала себе медали, однако спортивный директор клуба Иван Телько дал понять, что команда рассчитывает на большее.
Телько хочет, чтобы Шахтер в воскресенье обыграл Динамо. Тогда Александрия будет отставать от киевлян только на три очка за четыре встречи до конца.
«Шахтер или Динамо? Я буду болеть за победу Шахтера. Потому что я ставлю для нашей команды более амбициозные цели, и я верю, что мы сможем (очевидно, речь о битве за титул УПЛ – прим)».
«Перед сезоном, перед первым туром я анонсировал выход в еврокубки. Я в это верил, потому что у нас такие игроки и такой тренер. И постепенно приходило понимание, что все реально, но впереди еще четыре встречи. Поэтому давайте пока не будет резюмировать этот чемпионат».
«Состав? Сделаем все, чтобы сохранить состав и даже добавить», – сказал Телько.
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