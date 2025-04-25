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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:15
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0

Шахтер U-19 – Динамо U-19. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины U-19

Матч начнется 26 апреля в 16:00 по Киеву.

25 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:15
75
0
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины U-19
ФК Динамо Киев

В субботу, 26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 между «Шахтером» и «Динамо». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Шахтер

Достаточно уверенную игру демонстрирует донецкий коллектив. За 25 игр лиги клуб завоевал 67 очков и сейчас занимает 2-е место, уступая лишь «Динамо» на 1 балл. Стоит также вспомнить, что «Шахтер» до сих пор не потерпел ни одного поражения в этом сезоне чемпионата. В юношеской Лиге УЕФА команда разгромно уступила немецкому «Хоффенхайму» со счетом 5:1.

Динамо

Впечатляюще проводят год и «динамовцы». За 5 туров до завершения чемпионата киевляне опережают своих будущих соперников на 1 зачетный пункт, но в отличие от «Шахтера» уже проигрывали в этом сезоне (именно в поединке против «горняков»). Из юношеской Лиги УЕФА команда также вылетела в 1/16 – в серии пенальти бело-синие проиграли итальянской Аталанте.

Личные встречи

В истории клубы встречались в очных поединках всего 6 раз – 4 победы одержало «Динамо», а еще 2 матча завершились победой «Шахтера». Матч первого круга чемпионата завершился минимальной победой «горняков» благодаря голу Цуканова.

Интересные факты

  • «Динамо» пропустило всего 9 голов в этом сезоне чемпионата, а забило 90 мячей – лучшие показатели в лиге.
  • Только 1 раз в очных встречах между командами было забито более 3 голов, произошло это в апреле 2023 – тогда «ДК» обыграли «Шахтер» со счетом 3:2.
  • «Бело-синие» имеют 10-матчевую победную серию в чемпионате. В последний раз киевляне теряли очки еще в ноябрьском матче против «Колоса».
  • «Шахтер» отмечается первым уже в течение 5 игр подряд – в последний раз не удалось этого сделать в игру против «Кривбасса», но тогда коллективы не отмечались вообще.

Возможные стартовые составы

Шахтер: Баглай – Решетников, Башмарин, Аарройо, Огарков – Давыденко, Дрозд, Сметана – Ломага, Цуканов, Табаков

Динамо: Суркис – Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко – Ищенко, Кремчанин, Саленко – Люсин, Редушко, Герич

Прогноз

В этом матче фактически решается судьба чемпионства, потому команды будут играть осторожно и без большого количества голов. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua
Шахтер U-19
26 апреля 2025 -
16:00
Динамо U-19
Тотал меньше 2.5 1.86 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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