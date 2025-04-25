Шахтер U-19

В субботу, 26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 между «Шахтером» и «Динамо». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Шахтер

Достаточно уверенную игру демонстрирует донецкий коллектив. За 25 игр лиги клуб завоевал 67 очков и сейчас занимает 2-е место, уступая лишь «Динамо» на 1 балл. Стоит также вспомнить, что «Шахтер» до сих пор не потерпел ни одного поражения в этом сезоне чемпионата. В юношеской Лиге УЕФА команда разгромно уступила немецкому «Хоффенхайму» со счетом 5:1.

Динамо

Впечатляюще проводят год и «динамовцы». За 5 туров до завершения чемпионата киевляне опережают своих будущих соперников на 1 зачетный пункт, но в отличие от «Шахтера» уже проигрывали в этом сезоне (именно в поединке против «горняков»). Из юношеской Лиги УЕФА команда также вылетела в 1/16 – в серии пенальти бело-синие проиграли итальянской Аталанте.

Личные встречи

В истории клубы встречались в очных поединках всего 6 раз – 4 победы одержало «Динамо», а еще 2 матча завершились победой «Шахтера». Матч первого круга чемпионата завершился минимальной победой «горняков» благодаря голу Цуканова.

Интересные факты

«Динамо» пропустило всего 9 голов в этом сезоне чемпионата, а забило 90 мячей – лучшие показатели в лиге.

Только 1 раз в очных встречах между командами было забито более 3 голов, произошло это в апреле 2023 – тогда «ДК» обыграли «Шахтер» со счетом 3:2.

«Бело-синие» имеют 10-матчевую победную серию в чемпионате. В последний раз киевляне теряли очки еще в ноябрьском матче против «Колоса».

«Шахтер» отмечается первым уже в течение 5 игр подряд – в последний раз не удалось этого сделать в игру против «Кривбасса», но тогда коллективы не отмечались вообще.

Возможные стартовые составы

Шахтер: Баглай – Решетников, Башмарин, Аарройо, Огарков – Давыденко, Дрозд, Сметана – Ломага, Цуканов, Табаков

Динамо: Суркис – Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко – Ищенко, Кремчанин, Саленко – Люсин, Редушко, Герич

Прогноз

В этом матче фактически решается судьба чемпионства, потому команды будут играть осторожно и без большого количества голов. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua Шахтер U-19 Динамо U-19 Тотал меньше 2.5 1.86 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.