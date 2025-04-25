Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19
Смотрите 26 апреля в 16:00 матч 6-го тура чемпионата Украины U-19
26 апреля в 16:00 состоится матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу.
«Шахтер» U-19 и «Динамо» U-19 проведут встречу на базе Святошин в 20 км от Киева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо U-19 лидирует в чемпионате, имея 68 очков.
Донецкий Шахтер U-19 набрал 67 пунктов и находится на 2-й позиции.
Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2025/26.
Турнирная таблица
Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
Афиша матча
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