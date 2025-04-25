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25 апреля 2025, 16:23 | Обновлено 25 апреля 2025, 16:33
229
0

Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19

Смотрите 26 апреля в 16:00 матч 6-го тура чемпионата Украины U-19

25 апреля 2025, 16:23 | Обновлено 25 апреля 2025, 16:33
229
0
Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19
Коллаж Sport.ua

26 апреля в 16:00 состоится матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу.

«Шахтер» U-19 и «Динамо» U-19 проведут встречу на базе Святошин в 20 км от Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо U-19 лидирует в чемпионате, имея 68 очков.

Донецкий Шахтер U-19 набрал 67 пунктов и находится на 2-й позиции.

Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2025/26.

Турнирная таблица

Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

Афиша матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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