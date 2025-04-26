Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо

26 апреля в 16:00 пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу.

«Шахтер» U-19 и «Динамо» U-19 проведут поединок на базе Святошин в 20 км от Киева.

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Киевское Динамо U-19 лидирует в чемпионате, имея 68 очков.

Донецкий Шахтер U-19 набрал 67 пунктов и находится на 2-й позиции.

Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2025/26.

Чемпионата Украины U-19 по футболу. Турнирная таблица