Молодежные турниры26 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:13
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Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Киевская команда опережает принципиального соперника на одно очко
26 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:13
1091
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26 апреля в 16:00 пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу.
«Шахтер» U-19 и «Динамо» U-19 проведут поединок на базе Святошин в 20 км от Киева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо U-19 лидирует в чемпионате, имея 68 очков.
Донецкий Шахтер U-19 набрал 67 пунктов и находится на 2-й позиции.
Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2025/26.
Чемпионата Украины U-19 по футболу. Турнирная таблица
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