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26 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:13
1091
0

Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо

Киевская команда опережает принципиального соперника на одно очко

26 апреля 2025, 04:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 05:13
1091
0
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
ФК Динамо U-19

26 апреля в 16:00 пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу.

«Шахтер» U-19 и «Динамо» U-19 проведут поединок на базе Святошин в 20 км от Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо U-19 лидирует в чемпионате, имея 68 очков.

Донецкий Шахтер U-19 набрал 67 пунктов и находится на 2-й позиции.

Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2025/26.

Чемпионата Украины U-19 по футболу. Турнирная таблица

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Динамо Киев U-19 Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу U-19 статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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