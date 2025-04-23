Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Шахтер и Динамо проведут решающий поединок 14 мая в Житомире
23 апреля в 18:00 состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины.
По их итогам определена финальная пара турнира: Шахтер против Динамо
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Буковина во Львове проиграла киевскому Динамо со счетом 1:4, хотя первыми открыли счет номинальные хозяева поля.
Полесье принимало Шахтер на домашнем стадионе в Житомире. Горняки в овертайме вырвали победу (1:0) благодаря голу Алиссона.
Таким образом, в финальном матче пройдет Украинское Классико – встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо.
Решающий поединок турнира состоится 14 мая в Житомире.
🏆 Кубок Украины. 1/2 финала, 23 апреля
- Буковина Черновцы – Динамо Киев – 1:4
Голы: Бойчук, 22 – Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен), Шапаренко, 76
- Полесье Житомир – Шахтер Донецк – 0:1 (д.в.)
Голы: Алиссон, 113
⚽️ Финал. 14 мая, Житомир
- Шахтер Донецк – Динамо Киев
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