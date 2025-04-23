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Кубок Украины
23 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:44
461
0

Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?

Шахтер и Динамо проведут решающий поединок 14 мая в Житомире

23 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:44
461
0
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
УАФ

23 апреля в 18:00 состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины.

По их итогам определена финальная пара турнира: Шахтер против Динамо

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буковина во Львове проиграла киевскому Динамо со счетом 1:4, хотя первыми открыли счет номинальные хозяева поля.

Полесье принимало Шахтер на домашнем стадионе в Житомире. Горняки в овертайме вырвали победу (1:0) благодаря голу Алиссона.

Таким образом, в финальном матче пройдет Украинское Классико – встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Решающий поединок турнира состоится 14 мая в Житомире.

🏆 Кубок Украины. 1/2 финала, 23 апреля

  • Буковина Черновцы – Динамо Киев – 1:4

Голы: Бойчук, 22 – Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен), Шапаренко, 76

  • Полесье Житомир – Шахтер Донецк – 0:1 (д.в.)

Голы: Алиссон, 113

⚽️ Финал. 14 мая, Житомир

  • Шахтер Донецк Динамо Киев

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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