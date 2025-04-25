Кобин пояснил, почему Ингулец не смог отобрать очки у Александрии в УПЛ
Главный тренер «Ингульца» пообщался с журналистами
Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Александрии» в 26 туре УПЛ (0:1).
«Приветствую «Александрию» с победой, в какой-то степени заслуженной. Что касается самой игры – первый тайм в нашем исполнении был довольно интересный, довольно неплохой. Были созданы возможности для забитых голов. Не реализовали, не забили, не удалось.
Второй тайм у нашей команды был слабенький. Мы где-то неправильно вели саму игру, не понимали происходящего на поле и не могли из этого выйти. Но это нормальный процесс, потому что у нас команда достаточно молодая, и не всегда ребята принимают правильные решения», – сказал Кобин.
Ранее эмоциями после матча поделился главный тренер «Александрии» Руслан Ротань, заявивший, что это была тяжелая игра.
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