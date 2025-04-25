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  4. Кобин пояснил, почему Ингулец не смог отобрать очки у Александрии в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:03
520
2

Кобин пояснил, почему Ингулец не смог отобрать очки у Александрии в УПЛ

Главный тренер «Ингульца» пообщался с журналистами

25 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:03
520
2
Кобин пояснил, почему Ингулец не смог отобрать очки у Александрии в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Александрии» в 26 туре УПЛ (0:1).

«Приветствую «Александрию» с победой, в какой-то степени заслуженной. Что касается самой игры – первый тайм в нашем исполнении был довольно интересный, довольно неплохой. Были созданы возможности для забитых голов. Не реализовали, не забили, не удалось.

Второй тайм у нашей команды был слабенький. Мы где-то неправильно вели саму игру, не понимали происходящего на поле и не могли из этого выйти. Но это нормальный процесс, потому что у нас команда достаточно молодая, и не всегда ребята принимают правильные решения», – сказал Кобин.

Ранее эмоциями после матча поделился главный тренер «Александрии» Руслан Ротань, заявивший, что это была тяжелая игра.

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Василий Кобин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Александрия Ингулец - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Saar
Перемога Олександрії - це ще один цвях у ТРЕТЬОсортність Шахтаря!🤣🤣
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0
Александр Бондарь
Ну так что ты там тренеруеш?Почему они происходящего не понимают?Ты сам хоть понимаеш?Кто тебе сказал что ты тренер?
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0
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