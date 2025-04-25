Кочергин отметился ассистом за Ракув в матче против Шленска
28-летний украинец успешно проводит матч чемпионата Польши
Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал ассист за польский «Ракув» в матче чемпионате Польши.
28-летний Кочергин вышел в основе на домашний матч чемпионата Польши против «Шленска» Вроцлав
Украинский полузащитник отметился голевой передачей на 20-й минуте, и гол забил Ариэль Мосор.
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 30 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
«Ракув» с 59 очками лидирует в чемпионате Польши, опережая Лех Познань (59), Ягеллонию (55).
Чемпионат Польши. 30-й тур, 25 апреля
Ракув Ченстохова – Шленск Вроцлав – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Ариэль Мосор, 20, Хесус Диас, 36
Пуща Неполомице – Погонь Щецин – 4:5
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