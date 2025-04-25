Кочергин отметился ассистом за Ракув в матче против Шленска

Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал ассист за польский «Ракув» в матче чемпионате Польши.

28-летний Кочергин вышел в основе на домашний матч чемпионата Польши против «Шленска» Вроцлав

Украинский полузащитник отметился голевой передачей на 20-й минуте, и гол забил Ариэль Мосор.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 30 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» с 59 очками лидирует в чемпионате Польши, опережая Лех Познань (59), Ягеллонию (55).

Чемпионат Польши. 30-й тур, 25 апреля

Ракув Ченстохова – Шленск Вроцлав – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Ариэль Мосор, 20, Хесус Диас, 36

Пуща Неполомице – Погонь Щецин – 4:5