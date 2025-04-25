Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 21:56 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:56
17
0

Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура чемпионата Украины состоится 26 апреля в 18:00

25 апреля 2025, 21:56 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:56
17
0
Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

В субботу, 26 апреля, в 18:00 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оболонь – Карпаты
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
Виталий ПЕРВАК: «Матч с Зарей? Очень сложно что-то говорить»
Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча
Оболонь Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Футбол | 25 апреля 2025, 09:04 5
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»

Легендарный тренер – о трансфере Япа Стама в «Лацио»

США признают аннексию Крыма. Опубликован полный план Трампа по Украине
Война | 25 апреля 2025, 19:23 37
США признают аннексию Крыма. Опубликован полный план Трампа по Украине
США признают аннексию Крыма. Опубликован полный план Трампа по Украине

Спецпредставитель США презентовал документ по конфликту

Отгрузили 7 мячей. Аль-Хиляль с разгромом вышел в полуфинал азиатской ЛЧ
Футбол | 25.04.2025, 21:50
Отгрузили 7 мячей. Аль-Хиляль с разгромом вышел в полуфинал азиатской ЛЧ
Отгрузили 7 мячей. Аль-Хиляль с разгромом вышел в полуфинал азиатской ЛЧ
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Хоккей | 25.04.2025, 15:05
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Бокс | 24.04.2025, 23:51
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 23
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем