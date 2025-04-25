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Италия
25 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:57
2018
4

В Роме определились с трансферами. В зоне риска капитан команды и Довбик

Римляне готовы расстаться даже с Пеллегрини

25 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:57
2018
4
В Роме определились с трансферами. В зоне риска капитан команды и Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеллегрини и Довбик

По информации Corriere dello Sport, руководством Ромы определилось со списком неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона.

В их число входят Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.

Интересно, что клуб рассматривает вариант продажи капитана Лоренцо Пеллегрини. Стороны не могут договориться о новом контракте, а действующий истекает через год, поэтому Волки готовы отпустить хавбека.

В списке на возможную продажу оба центральных форварда Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Их отпустят, если у клуба будет «правильное предложение».

Несмотря на то, что украинский бомбардир забил 16 голов и сделал 4 ассиста, в клубе не полностью довольны одним из рекордных трансферов в истории.

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Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A Эльдор Шомуродов Лоренцо Пеллегрини
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 4
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serhiy
Вони мене вже трішки підзамахали. Йди з того гімна !
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+4
OKs100
В этот список можно внести ещё 8-10 футболистов основы.
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+1
ivankondrat96
Список недоторканих завжди умовний. більше на публіку. Як надійде гарна пропозиція, продадуть аж бігом
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0
Lulinnha
Пеллегрини уйдёт скорее в Интер. 
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0
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