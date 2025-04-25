В Роме определились с трансферами. В зоне риска капитан команды и Довбик

По информации Corriere dello Sport, руководством Ромы определилось со списком неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона.

В их число входят Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.

Интересно, что клуб рассматривает вариант продажи капитана Лоренцо Пеллегрини. Стороны не могут договориться о новом контракте, а действующий истекает через год, поэтому Волки готовы отпустить хавбека.

В списке на возможную продажу оба центральных форварда Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Их отпустят, если у клуба будет «правильное предложение».

Несмотря на то, что украинский бомбардир забил 16 голов и сделал 4 ассиста, в клубе не полностью довольны одним из рекордных трансферов в истории.