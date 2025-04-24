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  4. Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Кубок Украины
24 апреля 2025, 13:52 |
2366
9

Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем

Валерий Бондарь не сдерживал эмоций после победы

24 апреля 2025, 13:52 |
2366
9
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь подколол футболистов житомирского «Полесья» после победы своей команды в полуфинале Кубка Украины (1:0), ответив Александру Усику.

Украинский боксер Александр Усик, давая свой прогноз на матч, заявил, что «Полесье» уже снится игрокам «Шахтера», которые еще ни разу (до вчерашнего матча) не забивали в ворота «волков».

После победной игры защитник «горняков» Валерий Бондарь сказал такие слова: «Слава Богу, выиграли этот матч, и пусть теперь сегодня «Шахтер» приснится «Полесью», словно подколов Александра Усика.

В финальном матче донецкий «Шахтер» сыграет против киевского «Динамо». Матч запланирован на 14 мая. Стартовый свисток в Житомире, где и состоится финальный матч, прозвучит в 19.00.

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Александр Усик Валерий Бондарь Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 9
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DK2025
Бондаренко, как и другие украинцы, сейчас уже не гарантирует себе попадание у стартовый состав в связи с массовым размножением браузил в клубе. Отсюда его нервозность повышенная и повышенная ранимость (в игре видно четко по отмашкам, на которые украинские судьи почти не реагируют). Забили гол под конец экстра тайма и уже самые лучшие?! Ну, ну... Посмотрим, что дальше будет. Пока у вас минус 10 и минус 4.
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+2
serhiy
Мало гнид на мінусах- стараємся - сєпарня №бана ,стараємся !!! 
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0
Xvalenok03
Что усик, что бондар имеют право подкалывать друг друга.
И делают это вежливо, без оскорблений и матов как некоторые тернопольские *патриоты*.
Они выше этой быдлоты.
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0
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serhiy
Я памятаю ,як бондарь залупився і всім розказував .що не буде контракт дальше підписувати,хотів спробувати себе в Європі. Напевно ,Савіна накрутила . То було до того часу , до поки не получив травму . Зразу тихенько присів і переписав контракт. )
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-4
serhiy
когутик. А як Усику щось зайде ,то Бондаренко з ним вийде поговорити )
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-4
serhiy
Я ж кажу ,що ті гниди на все життя будуть гнидами бамбаськими. Все щоб щось комусь доказати . Самі спокійно жити не можуть .Все життя розказували.що Україну годуть,все життя хотіли нагнути Україну,українців ,українські клуби  і як тут без київського Динамо.  До 22 року грали для жителів бамбасу - для кого ви тепер граєте ,коли втікли з ордло в Україну ,стахановіці хренові ! Для малоросів і манкуртів ).Все життя хочуть доказати ,що вони кращі ніж українці ! Ордловщина ! Як ви ті національні прапори на себе тягнете і гімн співаєте !Та ви завжди будете як ті сироти бігати по всій Україні.де вас хтось притулить за бабло. Такі горді бомжі бамбаські !  Ще криськів ,чогось не виступив,згадую як людиною був ,а тільки в помийку попав- відразу- криса ! Ось такий ваш клуб,а потім ви плачете ,чо всі клуби в УЄФА вас не підтримують щодо анексу ,ви що правда не знаєте - та на вас сєпарів всі ложили на всіх територіях України !!! Бо повагу до клубу треба заслужити.а ви хіба для своїх бамбасят заслужили,не думаю,що для адекваних українців !
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-4
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