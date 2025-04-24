Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь подколол футболистов житомирского «Полесья» после победы своей команды в полуфинале Кубка Украины (1:0), ответив Александру Усику.

Украинский боксер Александр Усик, давая свой прогноз на матч, заявил, что «Полесье» уже снится игрокам «Шахтера», которые еще ни разу (до вчерашнего матча) не забивали в ворота «волков».

После победной игры защитник «горняков» Валерий Бондарь сказал такие слова: «Слава Богу, выиграли этот матч, и пусть теперь сегодня «Шахтер» приснится «Полесью», словно подколов Александра Усика.

В финальном матче донецкий «Шахтер» сыграет против киевского «Динамо». Матч запланирован на 14 мая. Стартовый свисток в Житомире, где и состоится финальный матч, прозвучит в 19.00.