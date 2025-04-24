Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины:

«У меня не было повышенного пульса, но команды держали интригу до конца. Мы были среди болельщиков - атмосфера очень-очень приятная. Давно, пожалуй, в Житомире такого не было. Повезло «Шахтеру». Повезло или наиграли? Нет, повезло. Ну, по моему мнению, повезло, потому что команды, знаете, играли в такие шахматы. Не было обострения никакого. Никто не хотел рисковать.

Была ли какая-то разница в овертайме? «Шахтер» был больше на мяче, поэтому и контролировал ход игры. И можно так сказать, что где-то с 70-й минуты Житомир никакой контригры не демонстрировал. Поэтому, возможно, «Шахтер» был немного свежее. Но с трибуны на самом деле такой большой разницы я не увидел».