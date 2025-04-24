Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»
Кубок Украины
24 апреля 2025, 12:54 |
601
0

Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»

Александр Хацкевич оценил победу горняков над «Полесьем»

24 апреля 2025, 12:54 |
601
0
Легенда Динамо – о полуфинале Кубка Украины: «Шахтеру повезло»
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины:

«У меня не было повышенного пульса, но команды держали интригу до конца. Мы были среди болельщиков - атмосфера очень-очень приятная. Давно, пожалуй, в Житомире такого не было. Повезло «Шахтеру». Повезло или наиграли? Нет, повезло. Ну, по моему мнению, повезло, потому что команды, знаете, играли в такие шахматы. Не было обострения никакого. Никто не хотел рисковать.

Была ли какая-то разница в овертайме? «Шахтер» был больше на мяче, поэтому и контролировал ход игры. И можно так сказать, что где-то с 70-й минуты Житомир никакой контригры не демонстрировал. Поэтому, возможно, «Шахтер» был немного свежее. Но с трибуны на самом деле такой большой разницы я не увидел».

По теме:
Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, идут переговоры
Динамо стало автором 15-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
Шахтер будет без бонуса? Журналист раскрыл условия трансфера Мудрика
Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу Александр Хацкевич Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке
Футбол | 24 апреля 2025, 12:38 0
ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке
ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке

Украинцу досталось от Арды Гюллера

Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23 апреля 2025, 19:21 0
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты поединка КУ по футболу

Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой
Бокс | 24.04.2025, 08:03
Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой
Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23.04.2025, 18:23
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
Футбол | 23.04.2025, 13:15
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 75
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 4
Футбол
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 21
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем