Виталий ПЕРВАК: «Матч с Зарей? Очень сложно что-то говорить»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

– Очень сложно что-то говорить после таких матчей. К сожалению, не смогли открыть счет и пропустили курьезный мяч. В начале второго тайма позволили сопернику увеличить свое преимущество.

Заря – опытная команда, которая знает, как играть на удержание счета. Во втором тайме сыграли более активно. После перерыва начали играть в четыре защитника, были более направлены на атаку. Счет заставлял играть активнее.

Хорошо, что смогли забить, но результат отрицательный. Доволен ребятами, вышедшими во второй половине встречи и усилившими нашу игру. К сожалению, не обязателен второй пропущенный мяч все нам испортил, – резюмировал Первак.

Ранее эмоциями после игры поделился главный тренер луганской Зари Младен Бартулович.