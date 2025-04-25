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  4. Виталий ПЕРВАК: «Матч с Зарей? Очень сложно что-то говорить»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 22:56 |
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Виталий ПЕРВАК: «Матч с Зарей? Очень сложно что-то говорить»

Коуч «Левого Берега» пообщался с журналистами

25 апреля 2025, 22:56 |
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Виталий ПЕРВАК: «Матч с Зарей? Очень сложно что-то говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

– Очень сложно что-то говорить после таких матчей. К сожалению, не смогли открыть счет и пропустили курьезный мяч. В начале второго тайма позволили сопернику увеличить свое преимущество.

Заря – опытная команда, которая знает, как играть на удержание счета. Во втором тайме сыграли более активно. После перерыва начали играть в четыре защитника, были более направлены на атаку. Счет заставлял играть активнее.

Хорошо, что смогли забить, но результат отрицательный. Доволен ребятами, вышедшими во второй половине встречи и усилившими нашу игру. К сожалению, не обязателен второй пропущенный мяч все нам испортил, – резюмировал Первак.

Ранее эмоциями после игры поделился главный тренер луганской Зари Младен Бартулович.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
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