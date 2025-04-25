Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»
Тренер верит, что клуб остается привлекательным для футболистов
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим уверен, что кризис нынешнего сезона не влияет на желание игроков подписывать контракт с МЮ.
«Это Манчестер Юнайтед. У меня ощущение, что многие игроки хотят тут выступать. Казалось, что это (трансферы) может стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытают клуб и команда, но нет».
«У нас есть четкое понимание, что это Манчестер Юнайтед. Все хотят играть за МЮ», – убежден Аморим.
В АПЛ команда уже установила ряд клубных антирекордов и сейчас идет на 14-й позиции.
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