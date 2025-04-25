Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим уверен, что кризис нынешнего сезона не влияет на желание игроков подписывать контракт с МЮ.

«Это Манчестер Юнайтед. У меня ощущение, что многие игроки хотят тут выступать. Казалось, что это (трансферы) может стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытают клуб и команда, но нет».

«У нас есть четкое понимание, что это Манчестер Юнайтед. Все хотят играть за МЮ», – убежден Аморим.

В АПЛ команда уже установила ряд клубных антирекордов и сейчас идет на 14-й позиции.