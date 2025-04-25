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  4. Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»
Англия
25 апреля 2025, 19:48 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:58
167
1

Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»

Тренер верит, что клуб остается привлекательным для футболистов

25 апреля 2025, 19:48 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:58
167
1
Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим уверен, что кризис нынешнего сезона не влияет на желание игроков подписывать контракт с МЮ.

«Это Манчестер Юнайтед. У меня ощущение, что многие игроки хотят тут выступать. Казалось, что это (трансферы) может стать проблемой, учитывая все трудности, которые в сезоне испытают клуб и команда, но нет».

«У нас есть четкое понимание, что это Манчестер Юнайтед. Все хотят играть за МЮ», – убежден Аморим.

В АПЛ команда уже установила ряд клубных антирекордов и сейчас идет на 14-й позиции.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Saar
Усі?!🤣 Решфорду це скажи, який зараз у Віллі забиває не мало.
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