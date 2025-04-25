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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 17:12 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:13
519
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Динамо

27 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура чемпионата Украины

25 апреля 2025, 17:12 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:13
519
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Коллаж Sport.ua

27 апреля в 18:00 состоится Украинское Классико между «Динамо» и «Шахтером».

Центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги пройдет во Львове на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать поединок будет главный судья Виталий Романов из Днепра.

В турнирной таблице УПЛ Динамо уверенно лидирует (63 очка), а Шахтер находится на 3-й позиции (53 балла).

Шахтер и Динамо также встретятся в финале Кубка Украины (14 мая в Житомире).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Динамо

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер - Динамо
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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