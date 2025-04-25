ФОТО. Патрис Эвра вызывает на бой Луиса Суареса

Патрис Эвра, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», дебютирует в ММА на турнире PFL Europe Paris 23 мая.

43-летний француз занимается боями с 2016 года вместе со звездой PFL Седриком Думбе.

По словам Эвра, он всерьёз готовится к бою и обещает настоящее шоу на арене Accor.

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Имя соперника пока неизвестно, но сам Эвра в соцсетях предложил Луиса Суареса — с ним у него давний конфликт.

В 2011 году Суарес был дисквалифицирован на 8 матчей за расистские высказывания в адрес Эвра. Через год уругваец отказался пожать ему руку перед матчем, что вызвало скандал.

Глава PFL Пит Мюррей заявил, что Эвра «влюблён в этот спорт» и пообещал исторический вечер MMA в Париже. Это не первый бой Эвра — в 2017 году он ударил фаната «Марселя» ногой в голову. Футбольную карьеру он завершил в 2019 году, выиграв 20 трофеев с «Монако», «Юнайтед» и «Ювентусом».