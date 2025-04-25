Контракт подписан. Подтверждено, где Динамо будет проводить игры еврокубков

Киевское Динамо будет проводить домашние поединки в еврокубковом сезоне 2025/26 на Арене Люблин в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба арены, подтвердив заключение соответствующего контракта с украинским клубом. В заявлении говорится:

«Рады сообщить, что в сезоне 2025/26 на Арена Люблин будут сыграны домашние матчи клуба Динамо Киев. Подтверждаем подписание контракта с украинским клубом на организацию встреч еврокубков».

Арена Люблин расположена в городе Люблин и вмещает 15 247 зрителей. Постоянно на стадионе играет местный клуб Мотор.

Для киевского клуба это не первый опыт проведения еврокубковых матчей на стадионе в Люблине. В сезоне 2024/25 эта арена принимала три международных поединка Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Далее матчи основного этапа Лиги Европы команда Александра Шовковского сыграла в немецком городе Гамбург.

Руководство арены в Люблине поблагодарило Динамо и пригласило болельщиков поддержать команду на трибунах.