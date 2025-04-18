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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:31
1740
2

Стало известно, где Динамо планирует играть матчи еврокубков 2025/26

Киевская команда матчи квалификации снова проведет в польском Люблине

18 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:31
1740
2
Стало известно, где Динамо планирует играть матчи еврокубков 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Люблин

Киевское «Динамо» определилось с городом, в котором планирует принимать соперников в рамках еврокубков следующего сезона.

Как и прошлым летом, на этапе квалификации бело-синие намерены играть в польском Люблине, сообщает паблик Динамо Киев Inside.

Домашним стадионом для квалификационных матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы снова станет Арена Люблин, хорошо знакомая динамовцам по предыдущим сезонам. Именно здесь команда Александра Шовковского проводила еврокубковые поединки в сезоне 2024/25.

Если «Динамо» сумеет пройти квалификацию в основной этап Лиги чемпионов, клуб рассматривает возможность перенести домашние матчи в Варшаву. В случае выхода в основную стадию Лиги Европы – «Динамо» останется в Люблине.

В текущем сезоне «Динамо» неудачно выступало в основном этапе Лиги Европы 2024/25, потерпев 6 поражений подряд и набрав всего 4 очка в 8 матчах (34-е место).

Текущее первое место в УПЛ дает «Динамо» право на участие во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, однако ситуация еще может измениться в последних турах чемпионата, поскольку киевский клуб преследуют «Александрия» и «Шахтер».

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Динамо Киев Лига чемпионов Лига Европы стадионы Люблин Варшава
Николай Степанов Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Saltovka
Ну я уж точно если буду в Люблине буду болеть против киевских сепаратистов!!!
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putin khuylo stop the war
Ради двух матчей можно хоть на краю света проводить
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