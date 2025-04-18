Стало известно, где Динамо планирует играть матчи еврокубков 2025/26

Киевское «Динамо» определилось с городом, в котором планирует принимать соперников в рамках еврокубков следующего сезона.

Как и прошлым летом, на этапе квалификации бело-синие намерены играть в польском Люблине, сообщает паблик Динамо Киев Inside.

Домашним стадионом для квалификационных матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы снова станет Арена Люблин, хорошо знакомая динамовцам по предыдущим сезонам. Именно здесь команда Александра Шовковского проводила еврокубковые поединки в сезоне 2024/25.

Если «Динамо» сумеет пройти квалификацию в основной этап Лиги чемпионов, клуб рассматривает возможность перенести домашние матчи в Варшаву. В случае выхода в основную стадию Лиги Европы – «Динамо» останется в Люблине.

В текущем сезоне «Динамо» неудачно выступало в основном этапе Лиги Европы 2024/25, потерпев 6 поражений подряд и набрав всего 4 очка в 8 матчах (34-е место).

Текущее первое место в УПЛ дает «Динамо» право на участие во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, однако ситуация еще может измениться в последних турах чемпионата, поскольку киевский клуб преследуют «Александрия» и «Шахтер».