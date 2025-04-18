Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары

Вечером 17 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы.

В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и были определены полуфиналисты турнира.

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В ярком матче-триллере Манчестер Юнайтед нанес поражение Лиону в овертайме (5:4 OT) после ничьей в первой игре (2:2).

В полуфиналах ЛЕ сыграют: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Манчестер Юнайтед

Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 21 мая в испанском Бильбао.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

22:00. Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 (первый матч – 1:1)

22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (первый матч – 0:0)

22:00. Лацио (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (пен. 2:3) (первый матч – 0:2)

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 5:4 OT (первый матч – 2:2)

1/2 финала, 1 и 8 мая

Тоттенхэм (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия)

Атлетик Бильбао (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

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