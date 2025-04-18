Шпоры идут за трофеем? Тоттенхэм одолел Айнтрахт и пробился в полуфинал ЛЕ

17 апреля лондонский Тоттенхэм пробилась в полуфинал Лиги Европы 2024/25.

В ответном матче 1/4 финала еврокубка шпоры во Франкфурте одолели Айнтрахт со счетом 1:0. Поскольку в первой игре в столице Англии была зафиксирована ничья 1:1, то по сумме двух встреч в следующую стадию пробились подопечные Ангелоса Постекоглу.

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Единственный мяч на 43-й минуте забил Доминик Соланке. Форвард Тоттенхэма реализовал пенальти.

В полуфинале второго по силе еврокубка Тоттенхэм сыграет либо против Лацио, либо против Буде-Глимт.

В последний раз шпоры выигрывали трофей в сезоне 2007/08, когда взяли Кубок лиги.

Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 17 апреля

Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 [первый поединок – 1:1]

Гол: Соланке, 43 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine