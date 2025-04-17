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Лига Европы
Айнтрахт Ф
17.04.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 07:30 |
152
0

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 07:30 |
152
0
Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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17 апреля в Лиге Европы свой ответный матч проведут Айнтрахт Франкфурт и Тоттенхэм Хотспур. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» проводят хороший для себя сезон, клуб идет третьим в Бундеслиге, выше только Бавария и Байер. Отрыв от пятого места составляет 5 очков, шансы удержаться в первом квартете высокие, а это путевка в Лигу Чемпионов. В последнем туре Айнтрахт уверенно обыграл на своем поле Хайденхайм со счетом 3:0.

Лига Европы тот турнир, в котором реально побороться за трофей, однако, попасть в Лигу Чемпионов с помощью чемпионата будет легче. Айнтрахт дважды выигрывал этот турнир, причем последний раз многие помнят, ведь это было в 2022-м году, когда одолели в финале Рейнджерс в серии пенальти.

Предстоящую встречу пропустят Дина, Хойлунд, Листеш, Матанович и Трапп, под вопросом Кнауфф.

Тоттенхэм Хотспур

Для «шпор» Лига Европы последняя «соломинка» спасти этот неудачный сезон, ведь на внутренней арене команда провалилась на всех фронтах. В чемпионате Тоттенхэм занимает катастрофическое для себя 15-е место, небольшое утешение состоит в том, что вылет клубу из АПЛ не грозит. Команда в последнем туре проиграла на выезде прямому конкуренту Вулверхэмптону со счетом 2:4, данное поражение стало третьим в четырех играх чемпионата.

Если говорить об истории выступлений в Лиге Европы, клуб трижды играл в финалах этого турнира, в двух случаях удалось взять трофей. Последний раз Тоттенхэму это удалось сделать в далеком 1984 году. «Шпоры» делают сознательную ставку на еврокубки, вариантов больше нет. Из-за травмы не сыграют Драгушин, еще трое игроков не активны.

Личные встречи

В первом матче букмекеры ждали интересного и зрелищного матча, команды к середине первого тайма обменялись голами, далее голов больше не было, матч так и завершился со счетом 1:1.

Прогноз

В противостоянии примерно равных и амбициозных команд сложно выбрать фаворита. Айнтрахт хоть и играет дома, соперник очень серьезный.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Айнтрахта – 2,31, ничья – 3,74, победа Тоттенхэма – 2,75. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Экономить силы уже нет смысла, надо показывать свой максимум, ожидаю сложного и интересного матча, ставлю на тотал больше 3 голов за 1,94.

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Ф
17 апреля 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Тотал больше 3 1.94 Сделать ставку

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Айнтрахт Франкфурт Тоттенхэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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