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Лига Европы
Айнтрахт Ф
17.04.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
17 апреля 2025, 10:30 |
29
0

Айнтрахт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги Европы

17 апреля 2025, 10:30 |
29
0
Айнтрахт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Айнтрахт» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Айнтрахт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Айнтрахт – Тоттенхэм
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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