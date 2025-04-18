Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:1. Лондонское терпение. Видео голов и обзор матча

17 апреля лондонский Тоттенхэм пробился в полуфинал Лиги Европы 2024/25.

Единственный мяч в этом матче был забит «Тоттенхэмом» с пенальти на 43-й минуте.

Весь второй тайм игроки «Айнтрахта» пытались сравнять, но не получилось. В итоге победа гостей.

Последний раз шпоры выигрывали трофей в сезоне 2007/08, когда взяли Кубок лиги.

Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 17 апреля

Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 [первый поединок – 1:1]

Гол: Соланке, 43 (пен.)

Видео голов и обзор матча