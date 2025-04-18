Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:1. Лондонское терпение. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в четвертьфинале Лиги Европы
17 апреля лондонский Тоттенхэм пробился в полуфинал Лиги Европы 2024/25.
Единственный мяч в этом матче был забит «Тоттенхэмом» с пенальти на 43-й минуте.
Весь второй тайм игроки «Айнтрахта» пытались сравнять, но не получилось. В итоге победа гостей.
Последний раз шпоры выигрывали трофей в сезоне 2007/08, когда взяли Кубок лиги.
Лига Европы 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 17 апреля
Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 [первый поединок – 1:1]
Гол: Соланке, 43 (пен.)
Видео голов и обзор матча
События матча
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