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Лига Европы
Айнтрахт Ф
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 1
Тоттенхэм Проходит дальше
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Лига Европы
18 апреля 2025, 03:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:07
39
0

Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:1. Лондонское терпение. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в четвертьфинале Лиги Европы

18 апреля 2025, 03:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:07
39
0
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:1. Лондонское терпение. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля лондонский Тоттенхэм пробился в полуфинал Лиги Европы 2024/25.

Единственный мяч в этом матче был забит «Тоттенхэмом» с пенальти на 43-й минуте.

Весь второй тайм игроки «Айнтрахта» пытались сравнять, но не получилось. В итоге победа гостей.

Последний раз шпоры выигрывали трофей в сезоне 2007/08, когда взяли Кубок лиги.

Лига Европы 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 17 апреля

Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1 [первый поединок – 1:1]

Гол: Соланке, 43 (пен.)

Видео голов и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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