Президент федерации футбола Испании высказался о судьбе финала Кубка

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Однако матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и назначена судейская бригада.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан подтвердил, что финал Кубка Испании будет сыгран. Об этом пишут ведущие испанские издания.

Ранее стало известно, что в случае отказа Реала от игры в финале Кубка Испании с Барселоной сыграет Реал Сосьедад.