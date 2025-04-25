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Испания
25 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:52
1348
0

Президент федерации футбола Испании высказался о судьбе финала Кубка

Рафаэль Лузан заявил, что финальный матч Кубка Испании будет сыгран

25 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 25 апреля 2025, 22:52
1348
0
Президент федерации футбола Испании высказался о судьбе финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Однако матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и назначена судейская бригада.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан подтвердил, что финал Кубка Испании будет сыгран. Об этом пишут ведущие испанские издания.

Ранее стало известно, что в случае отказа Реала от игры в финале Кубка Испании с Барселоной сыграет Реал Сосьедад.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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