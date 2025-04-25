Президент федерации футбола Испании высказался о судьбе финала Кубка
Рафаэль Лузан заявил, что финальный матч Кубка Испании будет сыгран
В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Однако матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и назначена судейская бригада.
Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан подтвердил, что финал Кубка Испании будет сыгран. Об этом пишут ведущие испанские издания.
Ранее стало известно, что в случае отказа Реала от игры в финале Кубка Испании с Барселоной сыграет Реал Сосьедад.
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