Невероятный скандал. Реалу ответили, будут ли менять судью на Эль Класико
Федерация футбола Испании сообщила, что замена судьи не состоится
В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Однако, матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа и назначенная судейская бригада.
Как сообщает издание Marca, Королевская Федерация футбола Испании приняла решение – замена рефери и судейской бригады не состоится, ведь для этого нет никаких причин.
Издание Relevo добавляет, что в ближайшие часы руководство «Реала» примет окончательное решение, будет ли клуб играть в этом матче, и выступит с официальным заявлением.
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