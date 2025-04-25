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Испания
25 апреля 2025, 21:08 |
1220
2

Невероятный скандал. Реалу ответили, будут ли менять судью на Эль Класико

Федерация футбола Испании сообщила, что замена судьи не состоится

25 апреля 2025, 21:08 |
1220
2
Невероятный скандал. Реалу ответили, будут ли менять судью на Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Однако, матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа и назначенная судейская бригада.

Как сообщает издание Marca, Королевская Федерация футбола Испании приняла решение – замена рефери и судейской бригады не состоится, ведь для этого нет никаких причин.

Издание Relevo добавляет, что в ближайшие часы руководство «Реала» примет окончательное решение, будет ли клуб играть в этом матче, и выступит с официальным заявлением.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Невже Реал так боїться програти Барсі, що готовий вляпатись в такий скандал з бойкотом. 
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0
Павло
Непогано було б викласти передісторію скандалу, в чому полягають претензії Реалу до цього плаксивого арбітра?
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-1
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