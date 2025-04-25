Невероятный скандал. Реалу ответили, будут ли менять судью на Эль Класико

В субботу, 26 апреля, должен состояться финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Однако, матч сейчас под большой угрозой. Мадридский клуб пообещал бойкотировать поединок, если его будет судить рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа и назначенная судейская бригада.

Как сообщает издание Marca, Королевская Федерация футбола Испании приняла решение – замена рефери и судейской бригады не состоится, ведь для этого нет никаких причин.

Издание Relevo добавляет, что в ближайшие часы руководство «Реала» примет окончательное решение, будет ли клуб играть в этом матче, и выступит с официальным заявлением.