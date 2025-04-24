Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Альваро Родригес мог огорчить соперника, если бы не голкипер мадридского клуба
23 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и мадридский «Реал». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Подопечные Анчелотти одержали тяжелую победу и могли проиграть, если бы не сейвы бельгийского голкипера. В этом противостоянии «Хетафе» нанес больше ударов в сторону ворот (20–14) и мел лучший показатель ожидаемых голов (2,32 xG против 1,4 xG).
Одним из самых ярких спасений Тибо стал момент на последних секундах матча, когда он отбил непростой удар от Альваро Родригеса. Этот эпизод случился на 90+7-й минуте встречи.
«Реал» набрал 72 балла и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет четыре очка.
ВИДЕО. Тибо Куртуа спас команду от пропущенного гола на последних секундах
PARADÓN DE THIBAUT COURTOIS EN EL ULTIMO MINUTO.— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 23, 2025
EL DE SIEMPRE HACIENDO LO DE SIEMPRE 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/5SIhoqOEps
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