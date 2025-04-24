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Чемпионат Испании
Хетафе
23.04.2025 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 апреля 2025, 00:50 |
332
0

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25

24 апреля 2025, 00:50 |
332
0
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля прошел матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 21

(новость обновляется)

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
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Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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