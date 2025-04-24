23.04.2025 22:30 – FT 0 : 1
Испания24 апреля 2025, 00:50 |
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Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25
24 апреля 2025, 00:50 |
332
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23 апреля прошел матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Гюлер, 21
(новость обновляется)
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
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