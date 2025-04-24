Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?
Королевский клуб минимально одолел Хетафе со счетом 1:0 в 33-м туре благодаря голу Гюлера
23 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 21-й минуте забил Арда Гюлер после нескольких отскоков в штрафной площади соперников.
Украинский голкипер столичного коллектива Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.
Сейчас у Реала 72 очка в таблице чемпионата Испании. У лидера Барселоны 76 пунктов.
Хетафе с 39 баллами располагается на 12-й позиции.
Топ-8 Ла Лиги: Барселона (76), Реал Мадрид (72), Атлетико (63), Атлетик (60), Вильярреал (52), Бетис (51), Сельта (46), Мальорка (44).
Следующий поединок королевского клуба – Эль-Класико в финале Кубка Испании против Барселоны (26 апреля). А уже 11 мая Барса и Реал проведут очное противостояние в 35-м туре чемпионата Испании.
Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Гюлер, 21
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шанс Шахтера не закончить сезон без трофеев
Блогер Sport.ua объясняет, почему надо отправить «горняков» в Лигу конференций
xG: Хетафе - 2,29, реал - 1,39