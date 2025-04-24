Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?

23 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

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Единственный гол на 21-й минуте забил Арда Гюлер после нескольких отскоков в штрафной площади соперников.

Украинский голкипер столичного коллектива Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.

Сейчас у Реала 72 очка в таблице чемпионата Испании. У лидера Барселоны 76 пунктов.

Хетафе с 39 баллами располагается на 12-й позиции.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (76), Реал Мадрид (72), Атлетико (63), Атлетик (60), Вильярреал (52), Бетис (51), Сельта (46), Мальорка (44).

Следующий поединок королевского клуба – Эль-Класико в финале Кубка Испании против Барселоны (26 апреля). А уже 11 мая Барса и Реал проведут очное противостояние в 35-м туре чемпионата Испании.

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine