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Чемпионат Испании
Хетафе
23.04.2025 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
24 апреля 2025, 00:30 |
293
3

Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?

Королевский клуб минимально одолел Хетафе со счетом 1:0 в 33-м туре благодаря голу Гюлера

24 апреля 2025, 00:30 |
293
3
Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 21-й минуте забил Арда Гюлер после нескольких отскоков в штрафной площади соперников.

Украинский голкипер столичного коллектива Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа.

Сейчас у Реала 72 очка в таблице чемпионата Испании. У лидера Барселоны 76 пунктов.

Хетафе с 39 баллами располагается на 12-й позиции.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (76), Реал Мадрид (72), Атлетико (63), Атлетик (60), Вильярреал (52), Бетис (51), Сельта (46), Мальорка (44).

Следующий поединок королевского клуба – Эль-Класико в финале Кубка Испании против Барселоны (26 апреля). А уже 11 мая Барса и Реал проведут очное противостояние в 35-м туре чемпионата Испании.

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Арда Гюлер Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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NATS
Отскок засчитан. Снова. Реал продолжает играть с огнем.
xG: Хетафе - 2,29, реал - 1,39
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0
pol-55
73хв.могли...
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0
Viktor Shuper
ох і дніща, в захисті просто велика діра. якби не Куртуа, була б нічия а то поразка. виручав, навіть вкінці кілька моментів було у Хетафе щоб зрівняти рахунок
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