Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25
23 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на арене Колисеум Альфонсо Перес. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе сливочных находится украинский голкипер Андрей Лунин.
Перед стартом противостояния Реал с 69 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 39 пунктов и 12-я позиция.
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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