23 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Колисеум Альфонсо Перес. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе сливочных находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Перед стартом противостояния Реал с 69 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 39 пунктов и 12-я позиция.

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.