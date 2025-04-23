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Чемпионат Испании
Хетафе
23.04.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 апреля 2025, 05:16 |
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0

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25

23 апреля 2025, 05:16 |
7
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Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе

23 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Колисеум Альфонсо Перес. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе сливочных находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Перед стартом противостояния Реал с 69 очками располагается на втором месте в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 39 пунктов и 12-я позиция.

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Хетафе – Реал Мадрид
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Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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