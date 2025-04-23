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Чемпионат Испании
Хетафе
23.04.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
23 апреля 2025, 03:46 |
8
0

Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 апреля в 22:30 по Киеву

23 апреля 2025, 03:46 |
8
0
Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 33-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Хетафе

Команда под руководством этого же наставника, Бордаласа, достигала не так давно пика. Она долго претендовала на место в квартете лидеров Примеры, и добиралась до плей-офф Лиги Европы. Вернувшись, Пепе уже не достигал аналогичных успехов. Но хотя бы, приняв старых-новых подопечных под угрозой вылета, сделал их крепким середняком. Так, в прошлом сезоне, набрав 43 очка, закончили на 12-й позиции.

Уже сейчас клуб из пригорода Мадрида практически повторил те результаты. Во многом за счет побед весной, когда получилось справиться даже с Атлетико, а также с Осасуной и Вальядолидом. В прошлом туре с Эспаньолом на выезде тоже проиграли, 0:1.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне фактически взял требл, только укомплектовал Примеру и Лигу чемпионов испанским Суперкубком. Сейчас тоже есть трофеи, но, во-первых, взятые в прошлом календарном году - сначала Суперкубок УЕФА, а потом Межконтинентальный кубок. Во-вторых, Флорентино Перес, да и просто болельщики в столице Испании разбалованы успехами в более статусных турнирах. А там у Анчелотти не все получается, и не зря говорят о его возможном уходе летом.

Особняком стоит Лига чемпионов. Там действующий обладатель трофея имел проблемы еще в основном раунде, а в плей-офф относительно спокойно обыграл только Манчестер Сити. Атлетико прошли лишь в серии пенальти, и только для того, чтобы получить 0-3 в Лондоне. Дома с Арсеналом не получилось и близко побороться за ремонтаду - уступили и там, 1:2. При этом на внутренней арене уже был разгром от Барселоны в Суперкубке. Впереди матч с ней же в финале Копы дель Рей, причем в 1/2 Лунин и компания только в экстра-тайме выбили Реал Сосьедад. В Примере же к середине весны пришли с отставанием от соперника из Каталонии. Оно могло увеличиться в прошлом туре, но Вальверде на 90+3 минуте забил все же единственный мяч в Эль Класико с Атлетиком.

Статистика личных встреч

2:0 в декабре стало шестой кряду победой Винисиуса и компании над соседом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Бордалас сумеет поставить подножку Анчелотти. Гости обязаны победить, и добьются этого (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
23 апреля 2025 -
22:30
Реал Мадрид
Победа Реала 1.78 Сделать ставку

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Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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