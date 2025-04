ВИДЕО. Украинская теннисистка рассказала о красоте и тонкостях моды

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в специальном короткометражном репортаже для WTA рассказала о красоте и тонкостях моды в повседневной жизни современной теннисистки.

«Есть такая известная фраза: «Это вы носите одежду, а не она вас». Поэтому все проявляют индивидуальный стиль. Для меня всегда было важно хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать как на корте, так и вне его.

Прелесть моды в том, что ты можешь меняться и расти, нет никаких ограничений в том, что носить и как. У тебя есть так много свободы. Есть конкретные вещи, которые должны присутствовать, чтобы чувствовать себя комфортно во время выступления на корте. В теннисе все еще довольно ограничено с фасонами и дизайном. Вне корта гораздо больше свободы, и я с радостью хочу больше в это погрузиться.

Видите, какая у нас проблема в теннисе. Когда я иду в этом наряде (тренч, джинсы, каблуки, солнечные очки), все смотрят на меня так, будто я инопланетянка. И это проблема, нам нужно это изменить. Чтобы каждая девушка могла вот так пройтись перед тренировкой. Чтобы они выглядели как можно лучше и чувствовали себя как можно лучше в начале дня», – говорит 22-летняя украинская теннисистка.

