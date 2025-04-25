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WTA
25 апреля 2025, 12:54 | Обновлено 25 апреля 2025, 12:56
336
0

ВИДЕО. Украинская теннисистка рассказала о красоте и тонкостях моды

Марта Костюк снялась в специальном короткометражном репортаже для WTA

25 апреля 2025, 12:54 | Обновлено 25 апреля 2025, 12:56
336
0
ВИДЕО. Украинская теннисистка рассказала о красоте и тонкостях моды
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в специальном короткометражном репортаже для WTA рассказала о красоте и тонкостях моды в повседневной жизни современной теннисистки.

«Есть такая известная фраза: «Это вы носите одежду, а не она вас». Поэтому все проявляют индивидуальный стиль. Для меня всегда было важно хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать как на корте, так и вне его.

Прелесть моды в том, что ты можешь меняться и расти, нет никаких ограничений в том, что носить и как. У тебя есть так много свободы. Есть конкретные вещи, которые должны присутствовать, чтобы чувствовать себя комфортно во время выступления на корте. В теннисе все еще довольно ограничено с фасонами и дизайном. Вне корта гораздо больше свободы, и я с радостью хочу больше в это погрузиться.

Видите, какая у нас проблема в теннисе. Когда я иду в этом наряде (тренч, джинсы, каблуки, солнечные очки), все смотрят на меня так, будто я инопланетянка. И это проблема, нам нужно это изменить. Чтобы каждая девушка могла вот так пройтись перед тренировкой. Чтобы они выглядели как можно лучше и чувствовали себя как можно лучше в начале дня», – говорит 22-летняя украинская теннисистка.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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