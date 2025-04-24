Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Defensa Central, Флорентино Перес выбрал Зидана как план Б для замены Карло Анчелотти, основными кандидатами являются Алонсо и Клопп. Вариант с возвращением в «Реал» для француза является привлекательным, но не приоритетным. Дело в том, что для Зидана основная цель – это сборная Франции по футболу. Зидан мечтает возглавить двукратного чемпиона мира после чемпионата мира 2026 года, когда нынешний тренер Дидье Дешам уйдет в отставку.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.