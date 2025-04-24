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Испания
24 апреля 2025, 00:02 |
992
0

Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать

Француз предпочитает сборную Франции, а не «Реал»

24 апреля 2025, 00:02 |
992
0
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Defensa Central, Флорентино Перес выбрал Зидана как план Б для замены Карло Анчелотти, основными кандидатами являются Алонсо и Клопп. Вариант с возвращением в «Реал» для француза является привлекательным, но не приоритетным. Дело в том, что для Зидана основная цель – это сборная Франции по футболу. Зидан мечтает возглавить двукратного чемпиона мира после чемпионата мира 2026 года, когда нынешний тренер Дидье Дешам уйдет в отставку.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Дидье Дешам Реал Мадрид сборная Франции по футболу назначение тренера Зинедин Зидан
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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