Гюндоган определился с игровым номером в Ман Сити. И пояснил свой выбор

Полузащитник «Манчестер Сити» и экс-игрок сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, почему он выбрал именно 19-й номер по возвращении к горожанам:

«Я думал об этом. Номера 21 и 22 также были свободными – в прошлом году я играл под 22-м номером в «Барселоне» и под 21-м в сборной Германии, но я не выиграл ни одного трофея с этими номерами, поэтому я подумал, что 19 номер находится между 18 и 20 – номерами моих друзей Бернарду Силвы и Штефана Ортеги, так что это может быть знаком. Надеюсь, большое влияние будет не номер, а то, как я играю и веду себя на поле и за его пределами, и как мы будем деть как команда. Я могу заверить вас, что мы приложим все усилия, чтобы выиграть много трофеев».

Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» 23 августа 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего немца в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Гюндоган провел за «Барселону» в Ла Лиге 36 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

🗣️ İlkay Gündoğan on why he picked No.19. "There was a little bit of thinking behind it. No.21 and No.22 were free as well – I was 22 last year at Barcelona and 21 in the German national team but I didn’t win any trophies with these numbers, so I thought 19 is between 18 and 20 –… pic.twitter.com/LJxqUiBf6K