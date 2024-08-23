Капитан Барсы – Гюндогану: «Мне будет не хватать тебя и наших разговоров»

Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал уход Илкая Гюндогана:

«Илкай, пусть и на короткое время, но мне было приятно делить с тобой раздевалку, где ты всегда отдавал все силы команде. Мне будет не хватать тебя и наших разговоров. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в вашем следующем шаге. Спасибо тебе, мой друг», – написал вратарь у себя в Instagram.

«Спасибо мой друг, я также буду по тебе скучать», – ответил Илкай

33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.