Капитан Барсы – Гюндогану: «Мне будет не хватать тебя и наших разговоров»
Тер Штеген пожелал удачи полузащитнику в новом клубе
Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал уход Илкая Гюндогана:
«Илкай, пусть и на короткое время, но мне было приятно делить с тобой раздевалку, где ты всегда отдавал все силы команде. Мне будет не хватать тебя и наших разговоров. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в вашем следующем шаге. Спасибо тебе, мой друг», – написал вратарь у себя в Instagram.
«Спасибо мой друг, я также буду по тебе скучать», – ответил Илкай
33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.
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