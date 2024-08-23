Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Барсы – Гюндогану: «Мне будет не хватать тебя и наших разговоров»
Испания
23 августа 2024, 20:20 |
574
2

Капитан Барсы – Гюндогану: «Мне будет не хватать тебя и наших разговоров»

Тер Штеген пожелал удачи полузащитнику в новом клубе

23 августа 2024, 20:20 |
574
2
Капитан Барсы – Гюндогану: «Мне будет не хватать тебя и наших разговоров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал уход Илкая Гюндогана:

«Илкай, пусть и на короткое время, но мне было приятно делить с тобой раздевалку, где ты всегда отдавал все силы команде. Мне будет не хватать тебя и наших разговоров. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в вашем следующем шаге. Спасибо тебе, мой друг», – написал вратарь у себя в Instagram.

«Спасибо мой друг, я также буду по тебе скучать», – ответил Илкай

33-летний немецкий полузащитник вернулся в «Манчестер Сити» после одного сезона в каталонском клубе.

По теме:
Гюндоган определился с игровым номером в Ман Сити. И пояснил свой выбор
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А
Тренер Барселоны про уход Гюндогана: «Он превосходный футболист»
Марк-Андре тер Штеген Барселона Илкай Гюндоган
Алексей Тиньков Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство
Футбол | 23 августа 2024, 19:25 0
Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство
Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство

Футбольная ассоциация Ямайки направила в FA официальный запрос о переходе Гринвуда в их сборную

Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Футбол | 23 августа 2024, 18:14 8
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ

Из-за российско-украинской войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине

Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Футбол | 23.08.2024, 11:48
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Футбол | 23.08.2024, 07:45
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футбол | 23.08.2024, 12:18
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
А чого німець німцю пише англійською? Для кого він це виклав?
Ответить
0
KIEWADIM
Гомосятіна якась)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 95
Футбол
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29 1
Футбол
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
22.08.2024, 07:32 12
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 4
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем