ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании немецкого полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана.

Отмечается, что 33-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год.

По слухам, «Манчестер Сити» не пришлось платить за трансфер игрока, ведь «Барселона» отпустила его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В прошлой кампании Илкай Гюндоган провел 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

