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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити
Англия
23 августа 2024, 13:13 |
1038
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити

Илкай Гюндоган снова будет играть в АПЛ

23 августа 2024, 13:13 |
1038
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити
ФК Манчестер Сити. Илкай Гюндоган

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании немецкого полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана.

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Отмечается, что 33-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год.

По слухам, «Манчестер Сити» не пришлось платить за трансфер игрока, ведь «Барселона» отпустила его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В прошлой кампании Илкай Гюндоган провел 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

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Барселона трансферы Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: ФК Манчестер Сити
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ViAn
Найкращий гравець Барси минулого сезону. Так взяли і позбулись. МанСіті повернув топового гравця.
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