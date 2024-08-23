ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити
Илкай Гюндоган снова будет играть в АПЛ
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании немецкого полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана.
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Отмечается, что 33-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год.
По слухам, «Манчестер Сити» не пришлось платить за трансфер игрока, ведь «Барселона» отпустила его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
В прошлой кампании Илкай Гюндоган провел 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.
What you've all been waiting for...— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
Welcome back to City, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU
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