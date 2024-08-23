Колос Ковалевка

Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ
В понедельник, 26 августа, в 18:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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